"Fa male veramente al cuore. L'Istituto Superiore di Sanità ricorda l'importanza del vaccino che riduce di un terzo la mortalità soprattutto nelle fasce più anziane. Vedere questo sciacallaggio, questa violenza, su un immobile che era stato ripulito da poco fa veramente male al cuore". Lo ha detto l'assessore alla sanità della regione Lazio e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali Alessio D'Amato, visitando oggi la Casa della Salute di Torrenova, imbrattata questa notte con scritte No Vax. "Spero che i responsabili vengano assicurati alla giustizia, devono pagare fino all'ultimo euro per questi danni, ed esprimo piena solidarietà a tutti gli operatori che ovviamente non si fermeranno e già da domani saranno all'opera con le vaccinazioni", ha concluso l'assessore.

