"Dove voglio arrivare? Dove mi portano gli italiani. Sono contenta per i sondaggi ma sono molto responsabile": lo ha affermato Giorgia Meloni in un'intervista rilasciata a Paolo del Debbio a proposito dei sondaggi che proiettano il suo partito al secondo posto, alle spalle della Lega. La leader di Fratelli d'Italia, durante Dritto e Rovescio, si è soffermata sulla situazione romana: "La situazione di Roma è fuori controllo. Lo abbiamo visto con l’inutile attuale sindaco della Capitale e speriamo che le cose possano cambiare. Noi abbiamo messo in campo due straordinari professionisti: Michetti, uno dei più grandi avvocati amministrativisti d’Italia e Matone, un magistrato".