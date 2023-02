“L’onorevole Rampelli così tanto solerte nel denunciare una presunta e improvvisa ondata di violenza nella città di Roma, dimentica un dettaglio non da poco: al Governo c’è il suo partito. In ogni caso se sulla sicurezza delle città c’è ancora molto da fare, come afferma, non perda troppo tempo a scrivere comunicati stampa, si metta al lavoro e dia una svegliata al suo Governo invece di scaricare responsabilità su altri”.

Lo dichiara in una nota Claudio Mancini, deputato del Partito Democratico.