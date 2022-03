“Questa mattina nel quartiere Garbatella di Roma, una delegazione di Fratelli d'Italia insieme ai rappresentanti del Municipio VIII hanno voluto ricordare il bombardamento del 7 Marzo 1944, nel corso del quale persero la vita decine di romani, tra i quali anche bambini. Quello che è accaduto all'albergo Bianco di piazza Biffi fu tristemente simile a quanto successo a Mariupol in queste drammatiche ore. Ringrazio il consigliere municipale di Fratelli d’Italia, Maurizio Buonincontro, che ha voluto rinnovare il ricordo di questo triste episodio della nostra storia proponendo l’iniziativa, il presidente del Municipio Amedeo Ciaccheri per averla portata avanti e l’eurodeputato del Pd Massimiliano Smeriglio. Nei loro interventi tutti hanno sottolineato il significato profondo di questa commemorazione condivisa tra avversari politici, che non debbono considerarsi nemici”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla commemorazione del bombardamento del 1944 nel quartiere Garbatella di Roma. Erano presenti i consiglieri regionali Righini e Colosimo, i consiglieri capitolini Rocca e Mussolini e i consiglieri municipali Federici e Scimè, accompagnati da molti cittadini dello storico quartiere romano tra i quali Fabio Roscani, presidente Nazionale di GN.