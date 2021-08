"Condividiamo le dichiarazioni del candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti in merito alla Roma-Lido". Così in una nota Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio.

"Una linea che va ripensata e rafforzata per rilanciare il mare della Capitale e per permettere ai tanti pendolari che la frequentano ogni giorno di poter raggiungere le proprie destinazioni senza vivere delle odissee quotidiane, come invece accade attualmente".

"Anche in questa occasione disattese le promesse della sindaca Raggi edel Municipio X amministrato dai grillini, con la complice indifferenza della Regione Lazio con il presidente Zingaretti".