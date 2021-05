“Paradossale che oggi la sindaca Raggi chieda maggiore autonomia per Roma quando, fino a ieri, ha amministrato la nostra città in maniera miope con scelte discutibili tra cui quella di rinunciare ad eventi di portata internazionale tipo le Olimpiadi. Una presa in giro come quella a cui assistono in questi giorni i cittadini romani: Roma abbandonata per cinque anni, improvvisamente trasformata in un cantiere a cielo aperto a ridosso delle elezioni. Del resto, temiamo che anche quello odierno sia l'ennesimo tentativo per rimanere aggrappata alla poltrona di sindaco. Siamo contenti, da un lato, che oggi anche la sindaca Raggi porti avanti la nostra battaglia per il riconoscimento di Roma Capitale e condivida la necessità di farlo in tempi rapidi con l'approvazione di una proposta di legge ordinaria e non costituzionale, dall’altro ci pare non abbia compreso l’importanza del decentramento amministrativo.”

Lo dicono in una nota il coordinatore Lega Lazio Claudio Durigon, la deputata Sara De Angelis e il responsabile dipartimento regionale autonomie Marco Penna.