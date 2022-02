"I ministri dell'Economia, Daniele Franco, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, dicano come si intende realizzare la Roma-Latina e quali provvedimenti stanno mettendo in campo dopo la nomina del commissario liquidatore di Autostrade del Lazio, la società fondata da Anas e Regione Lazio. Un'infrastruttura messa a rischio dai tentennamenti del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, fino alla revisione del progetto con il taglio di 491 milioni di euro di opere tramite la delibera regionale numero 988 dell'11 dicembre 2020, molte delle quali compensative e vitali per Latina e Aprilia".

Lo afferma il deputato Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega Lazio, annunciando un'interrogazione scritta al Governo.