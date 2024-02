Di Alessandra Broglia

Si svolgerà il 20 febbraio nella Capitale, la IV Giornata nazionale del Personale Sanitario, Sociosanitario, Socioassistenziale e del Volontariato che quest’anno la FNOMCeO ha scelto di celebrare presso le Corsie Sistine del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, uno dei più antichi ospedali d’Europa. La Giornata è stata istituita con la Legge n.155 del 13 novembre 2020 quale riconoscimento delle attività svolte dagli operatori sanitari a tutela della salute dei cittadini. Un doveroso riconoscimento cui si è deciso di celebrarla il 20 febbraio di ogni anno. A condurre i lavori sarà Maria Carfora, volto e voce di Rai Italia e Radio Rai, oltre che soprano di fama internazionale. Porterà il suo saluto il Ministro della Salute Orazio Schillaci, in segno di vicinanza delle istituzioni.

Insieme a lui interverranno per i saluti: il presidente FNOMCeO Filippo Anelli, il vicepresidente della CEI monsignor Francesco Savino, la vicedirettrice dott. Ssa Pierpaola D’Alessandro, nelle veci del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il Commissario straordinario ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle e il Maestro Ferzan Ozpetek. Seguiranno la presentazione del docufilm “Storia di un Sogno”, introdotto da Moira Mazzantini, che racconta l’esperienza del medico Pietro Gamba. Padre Carlo Casalone, medico, collaboratore nella Sezione scientifica della Pontificia Accademia per la Vita e docente di Teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana, affronterà il tema dell’Intelligenza Artificiale applicata alla Medicina. Silvia Bencivelli, medico, giornalista scientifica e scrittrice, inquadrerà “La figura del medico nell’attuale contesto sociale”.

La giornata continuerà con un video FNOMCeO dedicato alla IV Giornata Nazionale; sarà anche presentata la nuova campagna dell’Ente: “Crescono i medici, cresce la sanità”. A seguire i riconoscimenti per i vincitori della prima edizione Premio letterario FNOMCeO “Il sollievo dalla sofferenza”, aperto a tutti i medici e odontoiatri italiani. La giuria, presieduta da Gabriella Genisi, la scrittrice che ha dato vita al fortunato personaggio di Lolita Lobosco, ha selezionato i primi dieci classificati, con due vincitori, uno per la sezione narrativa e saggistica e uno per la sezione poesia. Concluderà la giornata il concerto dell’orchestra sinfonica ICO 131 della Basilicata, diretta dal Maestro Francesco Zingariello. Sarà possibile seguire la cerimonia anche in diretta streaming sul portale della FNOMCeO: www.fnomceo.it