“Shlein deve essere rimasta accecata dalla luce della “luna” a tal punto da non di riuscire a distinguere tra proteste pacifiche di migliaia di giovani e un gruppo sparuto di vandali che danneggiano i nostri beni culturali".

Così la senatrice Silvia Fregolent della presidenza del gruppo di Azione-Italia Viva- Renew Europe

“I ragazzi del Friday for future hanno manifestato pacificamente per chiedere risposte che la politica mondiale ha il dovere di dare. Chi oggi ha imbrattato la Barcaccia, e chi nei giorni scorsi ha fatto lo stesso con musei, palazzi storici e opere d’arte, reca danni alla collettività ed evidentemente non ha capito che è proprio dalla bellezza che dobbiamo ripartire per costruire un futuro migliore. Stupisce che non lo capisca neppure la segretaria del Pd”, conclude.