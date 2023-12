"Roma è disastrata, per quattro giorni che i netturbini dell'AMA chiedono un bonus per poter lavorare, ci sono però altri 361 giorni in cui l'immondizia è lì all'aria aperta e non viene raccolta, e noi viviamo con i cumuli di immondizia. In tutte le città del mondo non c'è la sporcizia che c'è da noi a Roma in questi ultimi anni. I dipendenti dell'Ama hanno minacciato addirittura lo sciopero. Io vorrei mostrare le buste paga delle forze dell'ordine, dei carabinieri, dei vigili del fuoco, dei poliziotti. Anche loro lavorano 24 ore su 24, come i dipendenti dell'Ama, ma non chiedono né ricevono nessun bonus".

Così Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Quarta Repubblica.

"Dare la colpa di questa situazione ai cittadini Romani è una totale mancanza di rispetto nei loro confronti, che già sono costretti a subire una città piena di disagi", conclude dalla Chiesa.