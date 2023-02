“Le parole dell’onorevole Rampelli, che di fronte al grave episodio dell’accoltellamento di un uomo domenica scorsa alla stazione Termini non perde occasione per fare una vergognosa speculazione politica, sono ignobili e molto gravi. Accusare l’amministrazione del Sindaco Gualtieri, impegnata con forza ed energia per quanto nelle sue competenze nel miglioramento della sicurezza in città non ha alcun senso ed è una mistificazione della realtà. Peraltro, preso dalla sua foga propagandistica, Rampelli non si accorge che le sue parole potrebbero essere lette, in realtà, come un attacco al Ministro Piantedosi e al Governo. È lo stesso Rampelli, infatti, a non essersi accorto del lavoro che il Governo, come di sua competenza, ha avviato per potenziare sicurezza e controlli a Termini, a seguito di altri gravi episodi simili. L'unica strada che bisogna continuare a percorrere per trovare soluzioni efficaci su un tema delicato come quello della sicurezza è quella della collaborazione efficace tra le istituzioni a prescindere dai colori politici di chi le guida. Quella che Rampelli, è evidente, non ha alcuna intenzione di percorrere”.

Lo dichiara il deputato democratico Andrea Casu, segretario del Pd romano.