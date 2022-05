"Gli emendamenti presentati oggi in commissione Affari Costituzionali dai relatori Ceccanti e Calabria, che ringrazio, vanno nella giusta direzione: collegano il riconoscimento dell'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria alle risorse e ai mezzi necessari a Roma Capitale per esercitarla, riconoscono l'importanza di un'iniziativa diretta del Campidoglio definendo che sarà lo Statuto lo strumento attraverso cui saranno attribuiti i poteri legislativi, ed infine, molto importante, non cancellano la possibilità di continuare ad operare a legislazione vigente, nelle more della riforma, per assicurare al Sindaco Roberto Gualtieri i migliori strumenti per affrontare e risolvere i problemi dei romani e portare avanti la fruttuosa collaborazione avviata insieme al governo Draghi e alla Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti. Una scelta chiara e unitaria, nell'interesse della Capitale e di tutto il Paese, che va sostenuta con convinzione. Per dare più forza a questa utile sintesi, ho ritirato tutti gli emendamenti che avevamo presentato, nella speranza che il nuovo testo condiviso possa arrivare in Aula il prima possibile".

Dichiara in una nota Andrea Casu deputato e segretario PD Roma.