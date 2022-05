Mario Adinolfi annuncia l’adesione del Popolo della Famiglia (PdF) alla manifestazione del 4 maggio di Italexit a Roma al ministero della Pubblica Istruzione: “Ho sentito Gianluigi Paragone questa mattina e gli ho assicurato l’appoggio del Popolo della Famiglia per la mobilitazione nazionale per liberare gli studenti dalle mascherine nelle scuole il 4 maggio prossimo. Sono un papà di tre ragazze e trovo insopportabile il bavaglio a cui sono costrette per ore e ore, propaggine di una serie di norme irrazionali che hanno vessato per due anni il popolo italiano. Le famiglie italiane, con la calura che sale nelle classi, trovano ingiusto costringere i nostri figli alla mascherina per ore e ore al giorno. Come Popolo della Famiglia siamo lieti di appoggiare Italexit sia nella manifestazione davanti al ministero della Pubblica Istruzione che nelle contemporanee mobilitazioni in tutta Italia, a difesa dei nostri ragazzi e, viene da dire, della razionalità delle norme che non possono liberare dalle mascherine tutti gli adulti e costringervi per ore al giorno tutti gli studenti. Ora basta, lo grideremo in piazza”.