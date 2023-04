“Cinquant’anni fa il rogo di Primavalle, uno dei crimini più orrendi degli Anni di piombo in cui persero la vita, bruciati vivi, Virgilio e Stefano Mattei, due fratelli di 22 e 8 anni. Erano i figli di Mario Mattei, segretario locale del Movimento Sociale Italiano.



Ad appiccare il fuoco gli esponenti del movimento extraparlamentare di estrema sinistra Potere Operaio Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo che incendiarono la porta di casa e che per decenni hanno goduto della protezione e dell’appoggio di una certa sinistra. Condannati a 18 anni di carcere (e non all'ergastolo perché non fu riconosciuta la volontà di uccidere) non scontarono praticamente nemmeno un giorno di galera perché fuggirono all'estero.



Stefano e Virgilio sono ancora nei nostri cuori, come se non se ne fossero mai andati. Perché solo tramandando ai nostri figli e nipoti il ricordo di questo ignobile atto compiuto, dei successivi depistaggi e dei tentativi di insabbiare il tutto, il loro sacrificio non sarà stato vano. Onore ai fratelli Mattei”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.