Si conclude oggi la Festa de l’Unità del PD Milano 2021 “Milano, bella come il sole”, con la partecipazione, tra gli altri, del sindaco Beppe Sala e del segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta.

Tre giorni di politica, con la presentazione della lista del PD delle candidate e dei candidati al Consiglio comunale di Milano e un panel sul tema sanità ed economia in Regione Lombardia, di attualità, con un dibattito sulla questione afghana, in cui non sono mancati momenti di intrattenimento con il super quizzone, il cinema, la musica dal vivo e il buon cibo, che hanno registrato – nel pieno rispetto delle normative anti-Covid - 400 ingressi giornalieri.

Una Festa che è stata possibile anche grazie all’impegno di 50 volontari, ragazze e ragazzi che, con grande spirito di squadra, passione e generosità, hanno animato questa tre giorni.

“E’ un bilancio più che positivo – afferma la segretaria metropolitana del PD Milano, Silvia Roggiani – quello che si può tracciare di questa edizione light della Festa de l’Unità. La grande partecipazione da parte delle persone testimonia voglia di prendere parte al dibattito sulla nostra Milano e alla sfida che ci aspetta il 3 e 4 ottobre. In particolare, con la tappa milanese delle Agorà Democratiche avviamo, questa sera, un discorso condiviso con le istituzioni e le associazioni, che punta a raccogliere esperienze e progetti su un tema che è per noi centrale, quello delle disuguaglianze sociali. Disuguaglianze, che si sono purtroppo acuite a causa della pandemia, sulle quali vogliamo incidere in modo profondo progettando e realizzando una città sempre più policentrica, dove protagonisti sono i quartieri e i cittadini, il cui destino non può e non deve dipendere dal cap di residenza”.