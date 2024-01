“Quanto accaduto nel lodigiano, con le notizie drammatiche delle ultime ore, suscita grande amarezza. Che tg nazionali e influencer vip scambino il caso di una ristoratrice di Lodi per il Watergate, scatenando ondate di odio social, è inaudito e assurdo e dovrebbe spingere tutti quanti a una riflessione. In primis da parte di chi alimenta una insensata gogna solo per ricevere qualche like, o alla ricerca di sensazionalismi che poco hanno a che fare con l’informazione, ancora meno con il servizio pubblico”.

Così in una nota Maria Veronica Rossi, europarlamentare della Lega.