"L'obiettivo è stato raggiunto. Anche la plenaria del Parlamento Europeo ha detto no al riso importato contenente livelli più alti di triciclazolo. La Commissione aveva proposto di alzare il livello massimo ammissibile di ben 9 punti per consentire a Paesi come il Brasile o altri produttori asiatici e latinoamericani di immettere riso nel mercato UE. Peccato che i nostri risicoltori non usino questa sostanza e abbiano investito in tecniche di produzione alternative. Avendo bloccato questa proposta scellerata, siamo riusciti a evitare episodi di concorrenza sleale verso i nostri produttori e mantenere alti gli standard di sicurezza alimentare per tutti noi consumatori. Sono soddisfatta di questa vittoria, che conferma anche il voto in Commissione ENVI, dove io per prima avevo presentato un'obiezione per tutelare i tanti risicoltori veneti e italiani.

Con il voto di oggi, aggiungiamo un altro tassello al lavoro che la Lega porta avanti in difesa dei prodotti italiani e di tutti noi!". A dirlo è l'europarlamentare della Lega Rosanna Conte.