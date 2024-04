C'è un prima e un dopo l'alluvione di novembre: adesso è il momento di una nuova strategia. "Il convegno del 22 aprile nasce con la precisa intenzione di gettare le basi per un nuovo approccio e una nuova strategia contro il rischio idrogeologico, per prevenire e soprattutto contenere gli effetti dell'acqua e della terra. Siamo consapevoli che eventi estremi sono sempre più frequenti e per questo c'è bisogno di una nuova pianificazione concreta, che coinvolga tutti": lo spiega l'On. Erica Mazzetti, VIII Commissione ambiente e Presidente Intergruppo parlamentare "Progetto Italia. Lavori pubblici, edilizia, urbanistica", ideatrice dell'evento.

Intervengono per i saluti istituzionali i sindaci Matteo Biffoni, Prato, e Riccardo Palandri, Poggio a Caiano, il Presidente del Palazzo delle Professioni Marco Dominici e Giacomo Gacci, Vicepresidente del Collegio dei Geometri Prato, oltre a Mazzetti che aprirà i lavori. Il secondo panel verterà sulla gestione del territorio con Gaia Checcucci, Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Marco Bottino, Presidente Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno, Francesco Sanzo, Vicepresidente Ordine degli Ingegneri Prato, Federico Mazzoni, Presidente Aci Prato, Pamela Bracciotti, Dirigente Servizio Urbanistica, Transizione Ecologica e Protezione Civile del Comune di Prato, Riccardo Martelli, Presidente Ordine dei Geologi della Toscana. Voce, infine, alle imprese, che parleranno sia dei danni subiti sia dei sistemi di intervento, con Guido Bernardi (Cae S.p.A.), Claudio Bettazzi (Cna Toscana Centro), Simone Monti (Montebianco Costruzioni S.r.l.), Enrico Nucciotti (Confartigianato Imprese Prato), e Daria Orlandi (Co.edil S.r.l). Modera Giorgio Bernardini, giornalista.

L'evento, promosso dall'Intergruppo Parlamentare "Progetto Italia. Lavori pubblici, edilizia, urbanistica", con il contributo di Cae S.p.a., è in programma al Palazzo delle Professioni di Prato, a partire dalle 9:45.