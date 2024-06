"L'ok definitivo del Consiglio Ambiente Ue sulla legge sul ripristino della natura rappresenta un danno grave per agricoltori e pescatori che vedranno le loro attività a rischio a causa di nuovi oneri e nuovi vincoli. La sinistra ha sostenuto al parlamento europeo delle norme che colpiscono settori fondamentali dell'economia del nostro Paese, inseguendo estremismi ideologici. Noi siamo sempre stati contrari. Il testo approvato punta a ridurre i suoli agricoli e di conseguenza la quantità di cibo in Europa. Invece di puntare a un'indipendenza alimentare, colpiamo la nostra agricoltura e non aiutiamo nemmeno i territori. Penso infatti agli obiettivi di queste norme che mirano a limitare le opere dell'uomo - come dighe, vasche di contenimento, ecc - quando invece sono assolutamente necessarie per combattere per esempio le alluvioni. Speriamo che il nuovo mandato riesca a bloccare questa visione ideologica che criminalizza l'agricoltura e che si possa finalmente ragionare sui temi ambientali senza estremismi alla Greta".

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.