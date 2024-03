“Complimenti al governo per Chico Forti. Complimenti alla nostra filiera diplomatica all’ambasciatrice Zappia in particolare, che è Washington, hanno lavorato bene, su questo non si discute". Lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte da Pescara dove si trova per sostenere il tour elettorale del candidato alle elezioni regionali in Abruzzo del prossimo 10 marzo, commentando il rimpatrio dagli Usa di Chico Forti, annunciato dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita negli Stati Uniti.