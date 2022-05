"Pretestuoso il tentativo di attribuire a Sinibaldi qualsivoglia tentazione nostalgica, che assolutamente non appartiene al candidato di Fdi a sindaco di Rieti, ne ad alcuno dei componenti la sua coalizione. E’ la solita ipocrisia del Partito Democratico che anche in questa circostanza farebbe meglio a ricordare che sta governando la nazione e molti comuni del Lazio proprio con Forza Italia, partito di cui fa parte Cicchetti. L’esponente di FI che ha avuto una uscita anacronistica assolutamente decontestualizzata rispetto al tema ed alla importanza della manifestazione di oggi. Nei loro discorsi Sinibaldi e i candidati consiglieri hanno illustrato il progetto della coalizione per la città di Rieti. Non è stata pronunciata alcuna frase che non fosse riferita al programma per una buona amministrazione della città. Giova inoltre ricordare che a sostegno della candidatura Sinibaldi, sono schierate forze democratiche, partiti e liste civiche ai quali non è possibile attribuire nostalgie o estremismi di sorta". Così in una nota Giancarlo Righini consigliere Regionale del Lazio di Fdi.