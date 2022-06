“La Giornata Mondiale del Rifugiato richiama l’attenzione su un dramma dell’umanità che ci coinvolge tutti, in un momento particolarmente difficile per la guerra in Ucraina. L'impegno a favore dei popoli indifesi è per il nostro Paese, molto forte, ed apprezziamo la sensibilità delle parole del nostro presidente Mattarella, che ha sottolineato l'importanza dello spirito solidale che anima la nostra Costituzione". Lo afferma in una nota Beatrice Lorenzin, deputata del Pd.