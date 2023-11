"Con il pacchetto di riforme istituzionali che sarà presentato domani, restituiamo ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati per 5 anni e allineiamo finalmente le regole costituzionali a consuetudini ormai consolidate. Gli elettori italiani sono infatti abituati da quasi 30 anni a votare il capo di una coalizione nella consapevolezza di indicare, così, colui che, in caso di successo elettorale, avrà le maggiori chance di diventare premier. Senza intaccare in alcun modo ruolo e prerogative del Presidente della Repubblica, col disegno di legge che sarà discusso domani al Consiglio dei ministri daremo al Paese una maggiore stabilità, superando la stagione che ha visto alternarsi 68 governi in 75 anni".

Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, in una nota. "Con questa riforma - prosegue - cancelliamo alcune disposizioni, fortunatamente mai utilizzate, come la possibilità di sciogliere una sola Camera e, al contrario di quanto sostengono i critici, restituiamo al Parlamento centralità, al punto che i premier dovranno essere necessariamente eletti. Le osservazioni dell’opposizione, che è in larga parte da sempre ideologicamente contraria al presidenzialismo, erano prevedibili. Ma ci sono ancora spazio e tempo per un confronto costruttivo sul testo presentato dal ministro per le Riforme Maria Elisabetta Casellati; un nuovo confronto che potrà cominciare già domani, dopo il via libera e la presentazione del testo", conclude.