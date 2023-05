"Ci sono 6 decreti legge pendenti e ne sono stati già approvati 16: vuol dire che il governo ha un'autostrada per dispiegare la sua azione. Semmai c'è da ridare un senso al parlamento".

Sono le parole del segretario di +Europa, Riccardo Magi, all'uscita da Montecitorio, dove ha incontrato la delegazione della maggioranza di governo presieduta da Giorgia Meloni in merito alle riforme costituzionali.

"C'è stato chiesto, al di là del metodo, che cosa pensiamo delle diverse opzioni per la stabilità. Per lei equivale all'elezione diretta. Ecco noi crediamo che stabilità si può dare guardando a 4 articoli della Costituzione tedesca e rafforzando i poteri del premier, sulla nomina dei ministri e la sfiducia costruttiva" ha spiegato Magi, che ha aggiunto: "Per noi l'ipotesi del sindaco d'Italia è una sciocchezza, ci sarebbe un dualismo pericoloso tra premier e presidente della Repubblica".