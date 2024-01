"Lo ribadisco con forza: i poteri del capo dello Stato non sono stati toccati da questa riforma". Lo afferma la ministra per le Riforme, Elisabetta Alberti Casellati, all'inaugurazione della scuola politica della Lega.

"Il premier - prosegue - ha una legittimazione forte, popolare, data dal voto dei cittadini. Il presidente della Repubblica viene eletto invece dal Parlamento e dai vari rappresentati regionali come prevede la Costituzione. Ci sono 9 articoli che riguardano le prerogative del capo dello Stato, non ne è stata toccata una. Si dice che la diversa legittimazione può portare a una prevalenza, ma i ruoli sono totalmente diversi, si muovono su piani diversi. Il presidente della Repubblica è un'istituzione garante dell'unità nazionale ma non ha alcuna funzione politica. In presenza di crisi è dovuto intervenire: più crisi c'erano e più interventi del presidente della Repubblica si verificavano, ma faceva parte di una situazione a carattere eccezionale. Il premier ha funzione invece di indirizzo politico. A mio parere il ruolo del presidente della Repubblica si rafforza nel controllo che dovrà avere nei confronti di un premier legittimato dal popolo".