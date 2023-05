"Siamo disponibili a un confronto sulle riforme che rispetti rappresentanza e garantisca stabilità. Ma non per oscurare i problemi veri del paese dal lavoro al caro affitti. Intanto si tolga dal tavolo autonomia differenziata, vero pericolo per la tenuta del paese". Lo sostiene in una nota Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.