“La nostra proposta è quella del sindaco d’Italia perché la crisi della democrazia si combatte ridando voce ai cittadini e per farlo i loro voti devono contare. Italia viva ha proposto a Meloni anche il superamento del bicameralismo partitario per ridare forza al Parlamento, perché su ogni provvedimento una delle due camere ora non ha voce in capitolo, ma se si cambia l'assetto costituzionale si deve rivedere la legge elettorale”.

Lo ha detto la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervistata da Lucia Annunziata a Mezz’ora in più su Rai Tre

“Penso che rivedere la forma di governo, dare stabilità, rafforzare l'esecutivo serva al Paese. Lo pensavo quando ero in maggioranza e lo penso oggi che sono all’opposizione, non cambio idea perché c'è la Meloni a palazzo Chigi. È l'errore della Meloni di dieci anni fa, se le cose che dice le avesse fatte dieci anni fa le cose sarebbero cambiate”.

“Mi auguro che le riforme si facciano. Che si debba rivedere la forma di governo non lo diciamo noi, lo diceva la commissione dei saggi di Letta, era la tesi dell'Ulivo nel '96. Non è una invenzione della Meloni - ha aggiunto Boschi -. Non si può accusare di deriva autoritaria ogni volta che un governo vuol cambiare qualcosa. Non credo che tutti gli autorevoli giuristi che lo hanno fatto pensassero di rafforzare l'esecutivo per torsione anti democratica, non possiamo trovarci sempre allo stesso livello. E soprattutto non si può avere paura della scelta dei cittadini”.