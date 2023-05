"La maggioranza sinora non ha formulato alcuna proposta. Da mesi, prima Casellati e ora Meloni, stanno ascoltando l'opposizione, ed è giusto, lo facemmo anche noi, il punto è che ancora non si sa quale sia l'idea della maggioranza. Meloni, che sul tema ha già problemi nella sua maggioranza a partire da Salvini, ha parlato di presidenzialismo, ma da quando è al governo ha fatto marcia indietro più volte su tutto, dall'Europa alle trivelle e al pos, potrebbe farlo anche questa volta". Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi a 'Mezz'ora in più' su Rai Tre.