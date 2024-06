“Le riforme proposte dal Governo su Premierato e Autonomia differenziata scardinano il quadro delineato dalla nostra Costituzione, mettendo a rischio i diritti conquistati, l’uguaglianza di tutti e tutte e la coesione sociale del nostro Paese. Lo fanno in un clima tremendo, tra aggressioni e intimidazioni fin dentro le aule della rappresentanza democratica. Un disegno pericoloso per il Paese, insomma, che acuisce le disuguaglianze e al contempo limita gli spazi democratici, il diritto di critica e di contestazione, che il Governo Meloni mostra ogni giorno di non tollerare. Per questo, martedì saremo tutti e tutte in piazza, per ribadire forte e chiaro il nostro NO al disegno delle destre”.

Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico e responsabile Terzo Settore e associazionismo.