"Le discariche della Toscana sono sempre più vicine all'esaurimento e la colpa è delle politiche fintamente ambientali e in realtà ideologiche e retrive, imposte dal PD, nonostante le precise richieste di sempre più parti del tessuto industriale e sociale". Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia. "L'appello di Alia, ma anche del Sindaco Biffoni, a darsi una mossa sugli impianti è un segnale chiaro; in passato furono gli imprenditori a chiederlo ed ho sempre sostenuto questa posizione anche con una PDL". "Del resto, a suo tempo, quando si parlava della multiutility, che avrebbe dovuto - dicevano i promotori - risolvere tutto, posi il problema – ricorda – dell'assenza di impianti dunque della non autosufficienza dei territori. I nodi stanno venendo al pettine. Urge un cambio di paradigma: abbandonare l'ambientalismo e scegliere il pragmatismo". "La mia proposta è di fare un censimento territorio per territorio dei bisogni e delle tipologie di rifiuti da trattare, visto che abbiamo anche importanti distretti, e dunque procedere speditamente a fare gli impianti necessari, con approccio tecnico e scientifico, non più ideologico. Chiudo dicendo che mi sarei aspettata che la Regione proponesse di usare i fondi PNRR per questo, non inseguendo progetti inutili o irrealizzabili".