"La Capitale naufraga tra i rifiuti. A causare il disastro sono state le promesse di un marinaio che voleva convincere Roma di essere il più bravo. Ma i risultati delle sue chiacchiere sono davanti agli occhi di tutti, anzi, sotto i rifiuti di tutti.

Dopo la chiusura della discarica di Albano, l’immondizia torna a invadere la città. Le immagini di questa marea di schifezza fanno il giro del mondo nei telefonini dei turisti. La rappresentazione di Roma all’estero diventa quella del pattume che stupra i monumenti, trasborda dai contenitori e rimane a terra fuori dai bar e dai ristoranti, perché l’Ama non ritira.

È il prezzo che si paga per aver diffuso menzogne contro di noi, senza poi essere all’altezza di amministrare la città. È il conto che ti arriva per l’inconsistenza del Piano straordinario sui rifiuti e per la vergognosa copertura politica che in questi anni tutti i partiti hanno dato alla Regione Lazio. Perché diciamoci la verità: la programmazione degli impianti che mancano spettava alla Pisana.

Hanno fatto di tutto per nascondere che 'quelli bravi', appena arrivati in porto, in realtà sono solo dei sempliciotti. Ma i rifiuti a terra ci sono, e ricordano costantemente ai cittadini di aver navigato in acque migliori, con noi. A Roma doveva arrivare la nave della salvezza… invece sono arrivati i pirati".

Lo scrive in una nota su Facebook il consigliere capitolino e vicepresidente dell'Aula Giulio Cesare Paolo Ferrara (M5S).