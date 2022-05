“I 5S si dicono pronti a dare battaglia contro la proposta di costruire a Roma un termovalizzatore. Di fatto l’impianto metterebbe fine all’annoso problema dei rifiuti nella capitale, cosa che non sembra minimante preoccupare i grillini. Altre proposte o ipotesi? Chiaramente nessuna. Solito chiacchiericcio privo di ogni progettualità. Roma è invasa dai rifiuti. A rischio non c’è solo la salute dei cittadini, ma anche la nostra credibilità internazionale, mentre il Movimento vuole solo fare ostruzionismo per un po' di pubblicità. Una vergogna”.

Lo dichiara il deputato e coordinatore regionale del Lazio della Lega, Claudio Durigon.