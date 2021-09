“Sono anni, ormai, che Roma è invasa dai rifiuti. Anni in cui la Regione guidata da Zingaretti e la Giunta capitolina a 5 Stelle sono stati a guardare, senza avere mai il coraggio di risolvere davvero la situazione e dimostrandosi completamente incapaci di risolvere quello che ormai è diventato il problema più grosso che attanaglia la nostra capitale. Ora da Zingaretti ecco la – pessima – soluzione: costruire due nuove discariche. Peccato che non se ne voglia prendere la responsabilità, delegando la scelta dei siti di smaltimento ad un Commissario. Ancora una volta, si dimostra la totale inettitudine nella gestione della cosa pubblica di PD e 5 Stelle. Il centrodestra si batterà con tutte le sue forze per evitare questo scempio: Zingaretti si assuma quantomeno le sue responsabilità e dia risposte serie e immediate ai cittadini. Roma e i romani hanno già pagato abbastanza”. Così in una nota, Annagrazia Calabria, deputata romana di Forza Italia.