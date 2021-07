Lunedì 12 luglio alle 14.15, al Centro Congressi Antonianum (viale Manzoni 1, 00185) a Roma, si svolgerà l’incontro “Riequilibrare l’Europa: verso una governance fiscale sostenibile dell’Ue”, a cura di Lega/gruppo ID al Parlamento Europeo e del dipartimento Economia della Lega. L’evento prevede i saluti di benvenuto di Marco Zanni (europarlamentare Lega, presidente gruppo ID), Antonio Maria Rinaldi (europarlamentare Lega) e Alberto Bagnai (senatore Lega, responsabile dipartimento Economia) alle 15; alle 15.30, presentazione “Regole fiscali europee: razionali, difetti, opzioni di riforma” a cura del dott. Zsolt Darvas (Bruegel e Università di Corvinus); alle 16.30, presentazione “Perché non dovremmo riattivare le attuali regole fiscali: stime dell’output gap e politica fiscale in Italia” a cura del dott. Philipp Heimberger (istituto di Vienna per gli studi economici internazionali); alle 17.30, presentazione “Impatto a lungo termine sulla domanda aggregata e implicazioni per la politica fiscale in Europa”, a cura della prof. Antonella Stirati (Università Roma Tre).

Alle 18.30 la tavola rotonda “Ridisegnare la governance fiscale europea” con Alberto Bagnai (Lega), Renato Brunetta (Forza Italia), Stefano Fassina (Liberi e Uguali), Luigi Marattin (Italia Viva), Simona Malpezzi (Partito Democratico), Laura Castelli (Movimento 5 Stelle), moderato da Andrea Pancani (La7). Alle 19.30, le conclusioni a cura di Claudio Borghi (deputato Lega).

“La pandemia Covid ha evidenziato la necessità di ridisegnare la governance dell’Ue. Il dibattito sul futuro dell’Europa si sta occupando delle riforme necessarie per rendere l’Ue più forte e resistente. Durante la conferenza si affronterà un tema più specifico, ossia come ridisegnare le regole fiscali al fine di raggiungere una governance fiscale sostenibile. Facendo il punto sul fallimento delle politiche di austerità, e considerando la rapida crescita dei debiti pubblici quasi in ogni area dell’Unione europea, economisti di diversi Paesi daranno la loro opinione su come trovare un corretto equilibrio tra stabilità finanziaria e crescita economica reale”, dichiarano gli organizzatori Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi e Alberto Bagnai.