In occasione del rientro in classe "disporre strategie operative finalizzate a massimizzare le attività di tracciamento e testing dei contatti in ambito scolastico" con un "maggior coinvolgimento attivo" di "pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale". Lo dispone una nuova circolare inviata da Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza covid.