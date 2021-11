"L’Italia non chiede un partito di centro, l’Italia chiede coraggio, coerenza e competenza. Tre componenti che non mancano al nostro partito. Azione si è proposta come soggetto politico con una connotazione ben precisa che si incardina su questi pilastri". Lo dice Matteo Richetti a formiche.net. L'obiettivo del movimento di Calenda è "dare vita a un partito aggregante e inclusivo e la campagna elettorale di Roma ne è la dimostrazione".

I rapporti con Italia Viva "sono ottimi. Ma non è questo il punto. Renzi commette un errore quando si attesta il merito di aver mandato a casa Conte. Omette di dire che, senza il suo appoggio, non ci sarebbe stato nessun Conte bis e che probabilmente oggi assisteremmo a un altro tipo di scenario. Noi non siamo mai stati con Salvini, così come non siamo mai stati con Di Maio. Diciamo che, con i populisti in generale, il nostro partito non ha mai avuto terreno comune".

Riguardo alla corsa per il Quirinale la "soluzione sarebbe immaginare un Draghi oltre il 2023 con un presidente della Repubblica come Paolo Gentiloni, figura di altissimo profilo e credibilità. Anche Cartabia, a ben guardare, potrebbe essere una buona soluzione.