"Il simbolo di questa candidatura è l'Italia che vuole guardare verso l'alto, ma il guardare verso l'alto vuol dire che noi siamo capaci di grandi imprese, perché noi lo abbiamo già fatto molte volte, come testimoniano persone che sono su questo palco, come testimonia questo luogo splendido, come dimostrano anche infrastrutture che pure vengono ospitate in Italia o come quelle che abbiamo contribuito a costruire". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla conferenza stampa, presso l'osservatorio astronomico di Roma, con cui è stata ufficializzata la candidatura dell'Italia a ospitare la sede dell'Einstein telescope.

"C'è un'Italia - ha sottolineato la premier - che è sempre stata capace di pensare in grande, ma alla fine quello che delle volte ci è mancata è stata la consapevolezza e la volontà, perché la politica è l'arte della scelta e la storia è fatta di scelte, allora io ricordo le scelte che hanno fatto alcuni prima di noi come uno dei ragazzi di via Panisperna, Edoardo Amaldi, che quando gli fu offerto di lavorare negli Stati Uniti lui rifiutò e da quella scelta sono nate alcune delle più grandi istituzioni scientifiche italiane e internazionali".

"Allora noi - ha sottolineato Meloni - dobbiamo essere all'altezza di quei pionieri, noi dobbiamo essere all'altezza di quelle persone che hanno fatto la grandezza l'Italia per quella capacità che avevano di gettare il cuore oltre l'ostacolo, di guardare più in alto di loro stessi, di capire che all'Italia non manca niente".