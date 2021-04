“Forza Italia presenterà un “Piano per le riaperture che intende consegnare al presidente del consiglio, Mario Draghi. Nel documento chiediamo il ripristino delle zone gialle e, dove i contagi sono in calo, la ripartenza delle attività che possono essere svolte all'aperto, al sicuro. Tra le proposte, il fatto che bar e ristoranti possano rimanere aperti anche la sera in un orario compatibile con il coprifuoco. Contemporaneamente Forza Italia proporrà, attraverso emendamenti al decreto Sostegni, di iniettare maggiore liquidità per salvare i settori più in crisi a causa della pandemia, anche attraverso uno scostamento di bilancio che può essere di 20 miliardi al mese.

Per quanto riguarda i vaccini, Forza Italia apprezza il cambio di passo del governo e plaude ai risultati dei governatori di Forza Italia in Piemonte, Molise e Basilicata, che sono le tre Regioni nelle quali il rapporto delle vaccinazioni in base alla popolazione è il più alto d'Italia”.

Così in una nota del coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, dopo avere riunito i responsabili nazionali di settore, i capigruppo e i vice di Camera e Senato. Il Piano per le riaperture sarà presentato giovedì nel corso di una conferenza stampa.