Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia Giulia ha così commentato circa la decisione del governo di riaprire le discoteche ed aumentare la capienza di teatri, cinema e stadi. "Soddisfazione per le maggiori aperture delle attività più colpite durante la pandemia, in particolar modo in riferimento alla capienza di cinema, stadi e discoteche. E' una decisione in linea con quanto la regione Friuli Venezia Giulia aveva già portato all'attenzione del Governo". Lo riporta Sky Tg24.