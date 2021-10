Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e sport e nelle discoteche. Come spiegano fonti governative, nessuno si è smarcato in Cdm e dunque il dl può intendersi approvato all'unanimità. Capienza al 100% per i luoghi di cultura, come cinema e teatri. Per le discoteche l'asticella è fissata al 50% al chiuso, 75% all'aperto. Per gli eventi sportivi invece 60% al chiuso, 75% all'aperto