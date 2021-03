La riapertura delle scuole dopo Pasqua è una "scelta politica, ma non si può ignorare una catastrofe sanitaria di queste dimensioni. Credo sia ancora prematuro parlare di riaperture. La priorità sarà riaprire le scuole, la chiusura sta provocando gravissimi danni alle famiglie e ai ragazzi". Lo ha dichiarato Mara Carfagna a Porta a Porta in onda su Raiuno. La ministra per il Sud e la coesione territoriale ha poi aggiunto: "È importantissimo far decollare il piano vaccinale".