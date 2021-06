“La decisione del Tar del Lazio di obbligare la trasmissione Report a rivelare le sue fonti è gravissima perché mina la segretezza delle fonti giornalistiche e con essa la libertà di stampa garantita dalla Costituzione italiana. Alla redazione di Report e a Sigfrido Ranucci esprimo solidarietà e vicinanza non solo per l’ennesimo attentato al giornalismo di inchiesta, ma anche per il coraggio e la qualità dimostrate in questi anni con le loro inchieste sempre con la schiena dritta davanti al potere politico. Report è un programma fiore all’occhiello del servizio pubblico, fa bene la Rai a difenderlo senza e senza ma davanti a tutti quelli che vorrebbero chiudergli la bocca. Siamo certi che il Consiglio di Stato ribalterà questa scellerata e inaccettabile decisione e ripristinerà le libertà costituzionali”, così in una nota Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.