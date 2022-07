Matteo Renzi, questa sera ospite a 'Zona Bianca' su Rete 4, risponde così a chi gli chiede in un coinvolgimento da parte del dem Enrico Letta in un'alleanza di centrosinistra: "Non lo so, e sinceramente mi sembra l'ultimo dei problemi". "Io posso andare anche da solo" sottolinea il leader di Italia Viva.