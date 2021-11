Una serata al vetriolo in Otto e Mezzo, appuntamento serale condotto da Lilli Gruber su La7. I protagonisti della querelle sono stati Marco Travaglio e Matteo Renzi. Proprio quest'ultimo, sulla possibilità di contrastare il M5s, ha dichiarato: "Io sono qui per dire la verità dei fatti. Questa email è stata inviata da Rondolino come ipotesi di scuola, alla quale ovviamente nessuno ha dato corso". Renzi fa riferimento a una mail ricevuta da Fabrizio Rondolino nel 2017 con una strategia da attuare per arginare il M5S. E aggiunge: "Per distruggere il Movimento Cinque stelle è bastato farli governare... Per distruggere il Fatto Quotidiano basta il pregiudicato Marco Travaglio, perché è un diffamatore seriale, è un campione europeo di diffamazione... Il Fatto Quotidiano è il vitalizio per me e la mia famiglia... Io non ho risposto per email, ma ho detto di no alla proposta di Rondolino perché noi siamo diversi dal Fatto Quotidiano".