Se mi sto spostando a destra? “No, non mi sto spostando a destra. La Sicilia è da sempre una terra in cui si fanno sperimentazioni audaci. C'è da eleggere il sindaco di Palermo e il presidente della Regione. Soprattutto sul sindaco di Palermo stanno valutando se quell'area definita popolare, quella che va da Fi fino a fino ai riformisti del Pd, riesce a stare insieme. Il mio commento è che se son rose fioriranno, vedremo. E' una questione in questo momento tutta interna alla Sicilia”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Giancarlo Loquenzi a 'Zapping', Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva. “Del resto non sono stato io a dire che bisognava allargarsi a Fi ma lo stesso Letta a dire che bisognava dividere i moderati dai sovranisti. Sono tutte chiacchiere, fino al presidente della Repubblica sono pronto scommettere che è tutta ammuina”.

"Faccio delle attività previste e permesse dalla legge, se ci fosse una solo cosa incompatibile mi fermerei immediatamente. In questo caso, c'è un imprenditore di Napoli che si quota a Wall Street e a me sembra un successo, una cosa bella. L'idea che ci sia una polemica mi lascia ancora una volta perplesso. Vogliamo vivere tutti di reddito di cittadinanza? Io faccio cose previste dalla legge. Ho l'impressione che non potendoci attaccare sulla politica lo fanno su tutto il resto. Io con un sorriso vado avanti e posso garantire che le polemiche non mi toccano né mi scalfiscono”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Giancarlo Loquenzi a 'Zapping', Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva.