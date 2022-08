"Noi non usiamo il nome di Draghi: noi siamo quelli che hanno portato Draghi a Palazzo Chigi mentre il Pd diceva o Conte o morte. E vogliamo riportarcelo contro l'ipotesi Meloni". Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista a 'Repubblica'. Poi aggiunge: "Noi non voteremo la fiducia a un governo Meloni. Se questo esecutivo vedra' la luce noi saremo una opposizione preparata e civile. Se la destra non avra' i numeri, come e' possibile solo se noi facciamo un bel risultato, punteremo a un governo Draghi".

