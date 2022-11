Nell'ultima campagna elettorale "il più grande alleato" di Giorgia Meloni "è stato chiaramente Enrico Letta". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua E-news. "Mercoledì 23 saremo alle 18 al Parenti di Milano. Milano è stata la città in cui ho fatto più campagna elettorale e nell'edizione aggiornata de Il Mostro troverete alcune storie inedite su quello che è successo durante la campagna e con la nascita del governo Meloni. Compreso il ruolo del più grande alleato della Meloni. Che non è Salvini, che non è Berlusconi ma è stato chiaramente Enrico Letta", ha aggiunto.