"Con il terribile terremoto in Turchia ritorna il tema di mettere in sicurezza il territorio, le nostre case, i nostri edifici pubblici. Come ricorderete, a dicembre fu approvato un ordine del giorno che impegnava la maggioranza a presentare una proposta per la ricostituzione dell'unità di missione Casa Italia e Italia Sicura. Il 14 febbraio scadono i termini di quell'ordine del giorno. Speriamo che le terribili immagini dalla Turchia possano far ricordare al governo quanto sia importante investire in prevenzione, sulla sicurezza del nostro territorio". Così Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, nella sua newsletter.