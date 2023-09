"Il mio giudizio personale è che il governo sta fallendo: il governo è in retromarcia e l'opposizione è in folle". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante una conferenza stampa a Milano. "Vi sembra normale che il vicepremier con delega ai trasporti nei giorni dell'incidente ferroviario in Piemonte sia al festival del cinema di Venezia e a Monza e non in Piemonte? Vi sembra normale che l'altro vicepresidente del consiglio affermi di essere in disaccordo in una norma che ha votato in Consiglio dei Ministri? Ormai vale tutto".