In un'intervista concessa a 'La Stampa', il senatore di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato il caso Gasparri: "Mi ha interrotto urlando insulti e la cosa lo qualifica per quello che è: un cafone. Non credo che La Russa prenderà provvedimento contro di lui". Tuttavia, annuncia l'ex premier, "procederò in sede giudiziaria contro Gasparri". "Ho parlato di Helmuth Kohl e Jose Maria Aznar, i due democristiani per portarono Berlusconi nel Ppe. E capisco che quelli come Gasparri con i democristiani non abbiano niente a che fare. Nel raccontare questo, ho spiegato che, tradendo l'ideale europeista, Forza Italia tradisce Berlusconi" aggiunge Renzi. E sul Mes "trovo surreale attaccarsi a singole dichiarazioni del Cavaliere" visto che è "uno strumento pensato quando a Palazzo Chigi c'era Berlusconi, non una controfigura".

Sulle dimissioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, Renzi afferma: "Giorgetti ha fatto Giorgetti come sempre: surfa tra le onde cercando di fare l'equilibrista".